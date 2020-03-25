雪霸國家公園管理處自2019年度進行台灣櫻花鉤吻鮭野外族群總數量調查，估算為1萬532尾，從1993年最少時僅存254尾，到去年突破萬尾數量，已創下歷史新高。營建署盤點台灣櫻花鉤吻鮭分佈流域，除了七家灣溪，已成功再建立3條鮭魚衛星族群溪流。

雪霸處指出，去年底台灣櫻花鉤吻鮭野外族群普查數量結果出爐，七家灣溪及高山溪流域5392尾；羅葉尾溪1126尾及有勝溪上游121尾；樂山溪136尾；合歡溪流域3757尾。相關流域族群穩定、不需要放流皆能夠自然繁衍，已成功建立新族群。盤點台灣櫻花鉤吻鮭分佈流域，除了七家灣溪，已成功再建立3條鮭魚衛星族群溪流。

台灣櫻花鉤吻鮭在1992年雪霸處成立初期，數量僅二百多尾、瀕臨滅絕。雪霸處在2000年召開「台灣櫻花鉤吻鮭保育研討會」，會中即訂定「就地保育及移地保育」雙主軸併型策略，以30年內逐漸恢復大甲溪上游台灣櫻花鉤吻鮭原來就存在的5大溪流為努力目標。

雪霸處先利用4年時間完成「台灣櫻花鉤吻鮭完全養殖」，確保種源延續技術，之後再就地保育部分，推動七家灣溪河川復興運動，具體措施為「退壩還水於河」，改善五座防砂壩；「退耕還田於林」，徵收8.1公頃私有菜地，植樹造林；並督促武陵農場轉型，耕作面積少於5公頃。在移地保育部份，放流國寶魚至歷史曾經存在溪流，並與鄰近泰雅部落合作成立巡守隊，從2000年至今已成立環山、南山、松茂及翠華共4支國寶魚巡守隊，協助看守護管。以上保育成效，從族群數量突破萬尾、數量增加40倍，生存棲地從1條河川增加4條河川，台灣櫻花鉤吻鮭保育成效逐漸顯現。

(中時 )