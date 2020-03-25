據路透社報導，白宮官員透露，美國參議員已與川普政府就減緩因新冠病毒疫情造成的經濟衝擊的紓困案達成共識，這項紓困計畫規模高達2兆美元（約新台幣61兆元）。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，若此案一旦出爐，將會是國會史上最為昂貴，措施最為廣泛的一次紓困方案。

白宮法制工作主管尤蘭德（Eric Ueland）指出，自20日起就展開馬拉松式談判後，雙方於當地時間25日凌晨1時左右達成共識。參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在參院表示，「至少我們達成了共識。針對這場大流行疫情，經過數日緊密的談判，參議院達成了歷史性紓困方案的兩黨協議」。

麥康奈說，形容這規模兩兆美元的紓困案是「戰爭時期層級的國家投資」，並表示參院將在25日稍晚通過，但目前仍未確定投票時間。報導指出，雖然詳細細節尚未公布，但在過去24小時內已有部分章節內容已經媒體報導，包括2500億美元的個人與家庭補助、3500億美元的小型企業貸款，以及2500億美元的失業保險以及針對財困公司的的5000億美元的貸款。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在參院表示，這將是美國歷史上最大的包括紓困案，「但此時並非值得慶祝時刻，而是出於必要」。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也稱，這項包裹紓困案，將是美國歷史上最大的單一紓困方案。

(中時電子報)