線上祭拜祖誠意不減，還能隨著不同宗教進行不同追思模式。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

想見逝世親人不用再舟車勞頓，苑裡鎮公所推出「線上祭祖」，圖為申請步驟。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

清明連假即將到來，返鄉祭祖人潮被視為防疫大挑戰，苗栗縣苑裡鎮公所為避免來自全台各地的民眾，同時湧入鎮立納骨塔「青埔生命紀念館」，增加群聚感染風險，鼓勵民眾改用墓政電子祭拜系統，遠端祭祖、想拜就拜。

每逢清明節外地鄉親返鄉祭祖，4、5000人湧入青埔生命紀念館園區，擔心成為防疫破口，鎮長劉秋東指示啟動「墓政電子祭拜系統」，塔位申請人只要上網輸入身分證字號，建立親屬帳號，即可不受時空限制，隨時遠端祭祖。

想見逝世親人不用再舟車勞頓，苑裡鎮公所推出「線上祭祖」，圖為申請步驟。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

想見逝世親人不用再舟車勞頓，苑裡鎮公所推出「線上祭祖」，圖為申請步驟。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

想見逝世親人不用再舟車勞頓，苑裡鎮公所推出「線上祭祖」，圖為申請步驟。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

所長吳玫花說明，利用IE瀏覽器搜尋苑裡「宗祠生命追憶館」，開通帳號只需3步驟，首先需由塔位申請人輸入身分證字號啟用帳號，再輸入Email完成開通，申請人點選「會員資料維護」，新增帳號管理，建檔帳號相關資訊後，其他家屬即可透過此帳號追憶，另外還能打造專屬家族的宗祠生命追憶館。

殯葬管理所表示，孝思不受時空限制，不管民眾在哪，只要登入宗祠生命追憶館，即可進行追憶，「線上祭拜祖誠意不減」，疫情期間更能保護自己、保障親人。順應電子祭祖趨勢，造橋鄉公所也積極建置相關系統中。

(中時 )