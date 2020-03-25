2名女童見網友遭晃點，流落街頭，見到母親兩人相擁而泣。（許家寧翻攝）

警方調閱監視器發現女童在花蓮中山路一帶遊蕩。（許家寧翻攝）

北部1名情竇初開的小六女童，透過交友軟體認識花蓮一名男網友，日前白色情人節過後，不顧家人反對與同窗閨蜜搭火車到花蓮相會，未料竟遭網友晃點，兩人流落街頭數小時，所幸被警方尋獲，看到母親獲報趕來，女童相擁大哭，懊悔不已。

據了解，12歲的小六女童身材瘦長、長相清秀、一頭長髮還紮著馬尾；據女童稱，數月前透過交友軟體數認識花蓮1名男網友，兩人相談甚歡，相約18日見面，女童欣喜找來同為小六的好友陪伴，下午一同從宜蘭站搭火車來花蓮見網友。

兩人抵達花蓮後卻聯繫不上男網友，徒步從火車站走到1公里外的中山路市區，父母焦急痛哭，惟恐女兒發生意外，急忙報警尋人，警方晚間6時調閱監視器發現女童在市區人行道遊蕩，通報警網協尋，順利在一家藥局附近尋獲兩人。

員警找到小女孩後，不敢大意，先帶回派出所了解是否遭人詐騙或侵害，得知被網友晃點，才終於鬆了一口氣，並準備點心給女孩充飢，女童母親焦急趕來派出所，說女兒堅持離家要來見網友，但女童則稱單純要來東部玩。

警方迅速在半小時找到人，成功避免一場可能的災害，也提醒家長，現在交友軟體盛行，未成年人透過手機就可以擴大交友範圍，認識各年齡、行業及地區網友，青少年心智發展尚未成熟，多主動關心小孩交友狀況，以免孩子受騙上當。

(中時 )