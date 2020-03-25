「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）周二警告，新冠肺炎疫情將使美國經濟「I」型直線下墜，恐演變成另一次經濟大蕭條，比金融危機還嚴重。

外媒報導，魯比尼指出，跟2008年金融危機以及1920年代後期經濟大蕭條相比，新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊來得更急更猛，前兩次事件中，股市暴跌50%以上，信貸市場凍結，緊接著大量企業破產和失業飆升，這些情況大約花3年的時間才爆發，但這次僅花3周就嚴重打擊宏觀經濟和金融成果。

他說，美股這個月只用了15天就跌入熊市，如今股市跌幅已達35%，信貸市場失靈，信貸息差已達2008年水準，美國財長更警告失業率恐升至20%，將是金融危機間最高水平的兩倍多，魯比尼直言「經濟衰退程度將比金融危機更嚴重」。

很多人預期當疫情結束，經濟可能會出現V型復甦，但魯比尼認為，不會出現V型或U型反轉，也不會是L型，而是「I」型下滑，代表金融市場和實體經濟將直線暴跌，他警告：「我們可能會陷入另一場大蕭條，比金融危機還糟。」

魯比尼指出，流行病肆虐、緊缺的經濟政策，再加上地緣政治衝擊，這三種風險足以將全球經濟推入持續的蕭條和失控的金融市場崩潰。2008年金融危機之後，一系列強有力的應對措施將全球經濟從深淵中拉了回來，但這次可能沒那麼幸運。

(中時電子報)