新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，外界預估此波疫情影響將比金融海嘯更加嚴重，立法委員蔣萬安質詢時表示，勞動部雖然針對疫情衝擊，提出許多計畫協助勞工，但以「充電再出發計畫」以往執行成效來看，平均每四名無薪假勞工中，提出申請者不到一人，無法實際幫助到受影響的勞工。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

據勞動部統計，充電再出發計畫在去年僅有11家、713人來申請，前年更是只有1家企業、4人來申請。蔣萬安指出，勞動部雖然針對疫情衝擊，提出許多計畫協助勞工，但以「充電再出發計畫」以往執行成效來看，平均每4名無薪假勞工中，提出申請者不到1人，無法實際幫助到受影響的勞工。

蔣萬安說，台灣大多是中小企業、服務業，有申請充電訓練課程量能不多，而計畫提到「第一項訓練津貼補助數額與勞工參訓期間之勞工保險月投保薪資，合計不得超過前一年現職之事業單位投保期間最高六個月平均月投保薪資」，這樣對於服務業、領基本工資的勞工，沒有太大的誘因，更別提有些勞工為了保住工作，不領薪水與雇主共體時艱的情形，也無法適用。

蔣萬安認為，勞動部如何幫助這群最需要紓困的勞工度過難關，也會請勞動部再針對紓困計畫、及現行預算再進行通盤檢討。

(工商 )