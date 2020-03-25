高雄市長韓國瑜在總統大選後近幾個月轉趨低調、努力市政，但近期仍面臨「罷韓」團體罷免，且第三階段將可能在6月進行投票。對此，民進黨高雄市議員陳致中在出席今天的民調發布會後就「奉勸韓市長」，「男子漢大丈夫應該要正面應戰、直球對決」。

據「新台灣國策智庫」今（25）日舉行「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估」的最新民調記者會。多項調查中，其中訪題以「整體而言，對韓國瑜上任以來的表現，感到滿不滿意？」調查結果顯示，滿意僅32.6%、不滿意高達58%，沒意見部分的也占了8.5%。

陳致中指出，整份民調「有59.1%市民不滿意韓市長施政表現」，「2018投給他的人有28%感到後悔」、「以1-10分評價政見達成率，韓平均3.5分。甚至有三成市民直接打0分！」、「56.8%市民不支持韓市長做完任期」、「58.2%市民支持高雄市要換市長」、「57%贊成韓市長主動辭職下台」、「59.5%將在罷韓投票投下贊成票」、「57.5%支持罷免韓市長」、「59.5%將在罷韓投票投下贊成票」。甚至有「69.7%罷免者投票日會去投票」、「就算疫情嚴重，仍有56%市民會去投票」。

陳致中強調，「韓市長的前方，確有重大緊急危難(罷韓案)。難怪國民黨想要讓議會開議延期，或許希望助韓閃避議會監督質詢，以免韓市長失言、出包，情勢雪上加霜」。

陳致中最後不忘嘲諷韓國瑜，「上個會期用準時下班搞抽籤質詢的招式，但他要奉勸韓市長，男子漢大丈夫應該要正面應戰、直球對決，如果躲在保護傘底下，只會讓市民更火大、更看不起，反而適得其反」。

(中時電子報)