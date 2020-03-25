近期以《屍戰朝鮮》（前譯《李屍朝鮮》）紅遍亞洲的韓國人氣女星裴斗娜，堪稱是「最國際化的韓國女星」之一，她曾與山下敦弘、是枝裕和兩位日本大師級導演合作，也參與過好萊塢電影《雲圖》及《朱比特崛起》，這回她搭上法國票房名導艾瑞克拉緹戈，在新片《緣來想見妳》秀流利法文，與凱薩獎提名男星亞倫夏巴大談異國網戀。

導演大讚裴斗娜舉手投足都是魅力。（圖／采昌提供）

《緣來想見妳》描述一位有房、有兒、有事業的「人生勝利組」法國鄉村主廚，在Instagram上偶遇一位南韓女藝術家，兩人之間心靈的契合與悸動，讓他決定踏上旅途飛往韓國追愛。豈料到了當地，女方卻鬧失蹤，他在首爾仁川機場展開網路尋人，甚至讓自己意外變成網紅，還鬧上了新聞版面。

裴斗娜在2018年拍完韓劇《最完美的離婚》之後，就開始為本片學習法文，男主角亞倫夏巴大讚有她出現的場景，都是電影中的亮點。此外，亞倫也揭露裴斗娜其實私下並不高冷，反而是個愛笑的女生，他們相處得十分融洽。

亞倫夏巴在仁川機場展開網路尋人，意外讓自己變成網紅。（圖／采昌提供）

導演艾瑞克拉緹戈提到，找裴斗娜並非因為她是韓國的大明星，「其實我已經認識她十多年了，不過四年前才開始跟她有頻繁接觸，也想找她合作拍部電影。」導演心中的韓國帶有一些神秘氣息，有時候甚至有些矛盾，特別是從西方人觀點來看，韓國人說「不」可能意味著「是」，反之亦然，「基於這些理由，我覺得這個國家很吸引人，於是就為裴斗娜寫下這個在韓國發生的故事。」

導演大讚裴斗娜是位擁有兩百張面孔的女演員，「她可能看來平凡無奇，但突然一個轉頭，就讓人在她的眼神及肢體中，感到一種絕對的魅力。她動作的方式也很令人驚豔，讓人能感覺她在向觀眾傳達某種強烈訊息，而她從頭到尾都是靦腆、穩重的樣子。她是一個極度聰明，深具好奇心的女孩，也非常異想天開，讓人出乎意料。她自由來去，具有一切我喜愛的特質。」《緣來想見妳》將在4月24日浪漫獻映。

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(中時電子報)