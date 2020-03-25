新冠肺炎疫情蔓延至全球，歐美國家的疫情也愈加嚴重，但在這種嚴峻情況下，竟然有正妹網紅發起「挑戰新冠肺炎舔公廁馬桶」的奇怪活動，另一名男網紅也效仿拍影片，8秒狂舔了馬桶3次，沒想到爆紅後卻傳出他自稱感染新冠肺炎，虛弱躺在病床上，引起網友熱議。

美國一名22歲網紅Ava Louise拍攝一段「新冠肺炎挑戰」(Coronavirus Challenge)的影片，她伸出舌頭舔了飛機上的馬桶，並將影片上傳至抖音群平台，噁心行為引來網友撻伐；不過卻有另一名YouTuber男子LARZ也效仿Ava Louise拍攝類似影片，他走進公廁後蹲下，伸出舌頭狂舔馬桶，並將影片上傳到推特。

影片吸引了500萬人次觀看，許多網友對於他噁心的行為留言批評，「為了點閱什麼都能做」、「真的是病得不輕」。不過隔日LARZ再度上傳新影片，影片中他虛弱躺在床，並表示自己進行新冠肺炎篩檢，結果呈陽性，但網友認為一切都是他自作自受。目前LARZ的推特帳號是關閉狀態，因此無法得知他是否真的確診。

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(中時電子報)