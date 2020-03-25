《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股飆漲，以及全球持續推出緩解新冠肺炎疫情衝擊的紓困與經濟振興方案，使市場信心回溫，周三南韓KOSPI指數收漲5.89%，為1,704.76點，連漲第2天，並為3月16日以來首度收盤站回1,700點大關。 受白宮與美國參議院已經就規模高達2兆美元的經濟激勵法案達成協議的消息激勵，韓股尾盤漲幅擴大，最高升至1,709.45點。外資連續第15個交易日賣超韓股，今日賣超3330億韓元。機構投資人賣超1050億韓元，散戶買超4510億韓元。 (時報資訊) #全球 #韓股 #億韓 #收漲 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 全球旅遊全升級 產險旅綜險陸續暫停承保 11:492020/03/23 財經 《半導體》2關鍵產品穩陣腳，聯詠逆勢收漲 14:152020/03/23 財經 《日股》美股期貨「升」勢壯，日經指數早盤收漲6.74％ 11:422020/03/24 財經 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 滬指收漲2.3％ 重上2,700點 15:512020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 電子類股支撐 台指期回升 17:052020/03/24 財經 《日股》美股飆漲＋東奧延期，日經指數早盤收漲5.73％ 12:162020/03/25 財經 《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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