隔夜美股飆漲，以及全球持續推出緩解新冠肺炎疫情衝擊的紓困與經濟振興方案，使市場信心回溫，周三南韓KOSPI指數收漲5.89%，為1,704.76點，連漲第2天，並為3月16日以來首度收盤站回1,700點大關。

受白宮與美國參議院已經就規模高達2兆美元的經濟激勵法案達成協議的消息激勵，韓股尾盤漲幅擴大，最高升至1,709.45點。外資連續第15個交易日賣超韓股，今日賣超3330億韓元。機構投資人賣超1050億韓元，散戶買超4510億韓元。

(時報資訊)