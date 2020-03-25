中租-KY（5871）公布2020年2月自結合併營收44.49億元，雖月減5.31％、仍年增達20.81％。歸屬母公司稅後淨利12.49億元，月減3.71％、仍年增15.53％。每股盈餘（EPS）0.94元，略低於1月0.98元、優於去年同期0.84元，三者續創同期新高。

累計中租2020年1～2月自結合併營收91.48億元，年增11.68％。歸屬母公司稅後淨利25.46億元，年增13.98％。每股盈餘（EPS）1.92元，優於去年同期1.73元，三者亦齊創同期新高。

中租表示，2月獲利較1月略減，主因中國大陸受新冠肺炎疫情影響，復工進度延後致使工作天數較少，使新增業績相對減少。不過，由於整體業績仍維持成長，帶動應收帳款淨額穩定增加，使前2月整體獲利仍維持成長。

中租24日召開線上法說，因應新冠肺炎疫情可能影響，將2020年放款成長目標略為調降至5～10％。其中，台灣及中國大陸預期可維持5～10％成長，東協地區則可望維持10％以上成長。

(時報資訊)