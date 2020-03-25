因新冠肺炎盛行，今年NBA確定泡湯，不少粉絲都將注意力轉往球星私人生活身上，金塊隊球星賈瑪莫瑞（Jamal Murray）日前疑因IG被駭，和女友漢佩爾（Harper Hempel）的口交片遭散布到網上，漢佩爾第一時間關閉IG，最近才重啟發文，強調是兩個人的私事，希望外界不要再亂傳。

莫瑞IG的限時動態最近突然出現一段限制級的口交片，原來是他和女友漢佩爾的閨房生活大曝光，引發外界軒然大波，莫瑞發現後火速刪了影片並關閉IG，對外稱是被駭客所害，而這段影片也讓他的女友漢佩爾一夕間爆紅，導致漢佩爾也同步關了IG，23日漢佩爾才重回社交網路，宣告將重新出發。

漢佩爾說每個人都可能會犯錯，一段她和男友的不雅片被曝光，他們兩人想向所有粉絲、小孩、和看過影片的人致歉，同時她也解釋這影片是她與莫瑞之間的隱私，希望網友停止分享、轉發，也謝謝大家的諒解和包容。

(中時電子報)