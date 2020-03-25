2020總統選舉，總統蔡英文以817萬多票成功連任，一舉突破前總統馬英九創下的765萬多票障礙，成為史上得票數最高的總統。有網友認為，倘若台灣第二與第三大黨，也就是國民黨與民眾黨正式結盟，不失為台灣政壇的新力量，屆時恐怕民進黨也難以匹敵。該網友說結盟須要顯而易見的象徵指標，若2024國民黨與民眾黨推出侯柯配，將成史上最有實力的總統組合。

網友Zionward在PTT發文指出，民進黨在蔡總統的帶領下可謂如日中天，柯市長不僅呈現人氣與討論度逐漸下滑的頹勢，又因為欠缺全國性質的綿密陸軍，只能倚靠北市府的資源與網絡空軍。若2022柯下台，僅靠五名立委的能量，恐怕民眾黨的聲量與影響力都不足。國民黨雖被大力削弱，但仍擁有綿密組織，與基礎人力，因百年來各種沉痾，國民黨被視為老朽腐敗的代名詞，缺少民眾黨所訴諸的理想性，與年輕支持者。

該網友認為，倘若國民黨與民眾黨正式結盟，不失為台灣政壇的新力量，屆時，恐怕民進黨也難以匹敵。該網友認為，若2024國民黨與民眾黨推出「侯柯配」，將成史上最有實力的總統組合。他問及這個組合是否有機會一舉拉下民進黨？

對此，網友紛紛表示「可能還差韓柯配一點點」、「侯友宜不需要柯好嗎！他需要團結的國民黨。國民黨本身的盤就超大了，幹嘛要和別人結盟，而且侯友宜不需要柯這種牆頭草來替他洗白洗綠洗中間」、「侯在國民黨沒機會更上去了」、「韓侯>韓柯>侯柯，大概是這樣排列的」、「現在還有人想和柯文哲合作？國民黨、民眾黨合作，民進黨和時代力量會很開心」。

(中時電子報)