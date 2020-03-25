台南市警察局長周幼偉（左三）今天上午到第四分局了解同仁演練。(曹婷婷攝)

新冠肺炎持續延燒，台灣目前已經累計235名確診病例，鑑於疫情有升溫趨勢，為避免警察同仁因疫情而影響治安，台南市政府警察局超前部署全體總動員，除警察局規畫演練人力分流異地上班機制外，各分局亦比照先行部署演練，台南市警察局長周幼偉今天上午到四分局督導演練，強調台南確診9人，居家檢疫人數已經超過臨界點，透過演練希望讓同仁遇到真正疫情爆發時，按部就班照既定流程順利完成任務。

現場第四分局員警幾乎人人臉上都戴著特製劍獅版口罩，格外引人矚目。四分局指出，因地理位置剛好位於安平區，安平劍獅是當地一大特色，所以特別訂製劍獅版布口罩，將口罩塞在裡面，布口罩天天使用，醫療用口罩則可重複使用；防疫之餘不忘行銷在地特色，再者，也希望取劍獅庇佑之意，希望同仁都平安。

第四分局今早進行示範演練，由分局長蔡進閱進行簡報，內容包括分局異地上班、派出所二班式勤務應變作業、防疫期間偵訊現場處理、現場實況操作電子差勤及公文系統、受理刑事紀錄證明申請與護照遺失流程及派出所規畫二班式勤務，如何避免勤務交錯人員交流等實施演練。

蔡進閱強調，警分局早已依照轄區特性執行因地制宜的各項權衡防疫措施，除對洽公民眾量體溫及酒精消毒外，並發給同仁口罩、護目鏡、手套及防護衣，並設有隔板的專用偵訊空間，除了為同仁的執勤安全健康做更妥適安全的防護，並兼顧洽公民眾的需求，讓警察維護治安工作不受干擾間斷，提早規劃做好萬全準備，做到人力分流，減少感染風險，才能應付最嚴峻的疫情考驗。

周幼偉親自督導演練過程並表示，原則上希望所有超前部署都能備而不用，演練目的是希望當大家在遇到真正疫情爆發時，亦不用驚慌，按部就班，照既定的流程，即可順利完成任務，執行過程亦應注意員警本身的安全，他也鼓勵同仁於防疫期間仍應利用時間，不拘形式多元化加強體能，期能增強免疫力與全民共同對抗嚴峻疫情。

(中時 )