台中市長年來無滑冰場，學校選手需搭車到北部滑冰場練習，卻發生車禍的意外！市議員陳清龍25日為選手請命，建議市府興建滑冰場，避免舟車勞頓發生意外。市長盧秀燕表示，市府在松竹路與崇德路規畫北屯區國民運動中心，並設置滑冰場，預計明年動工、113年完工，將成為中部唯一的滑冰場。

台中市議會25日召開臨時會。市議員陳清龍指出，台中市及中部沒有標準的滑冰場，中市部分學校的滑冰選手，每周均須搭車長途跋涉到到北部滑冰場練習，經常訓練到三更半夜；24日晚上搭乘的巴士發生車禍，造成10多位師生受傷，建議市府儘速興建滑冰場，讓選手能在台中就近練習。

盧秀燕表示，她獲知訊息後，第一時間立即請運動局、教育局等相關單位前往關心，並協助受傷師生就醫等事宜；針對滑冰場興建，4年前市府即在北屯國民運動中心規畫滑冰場，後來因計畫有所改變，最後無疾而終。

盧秀燕強調，她上任後，地方議員陳政顯、曾朝榮等民代，均希望北屯國民運動中心能恢復，內部並規畫有滑冰場等運動設施，市府納入重新規畫，未來興建完工後，將成為中部唯一的標準滑冰訓練場，讓選手能就近在台中練習。

運動局指出，市府將在松竹路與崇德路興建北屯區國民運動中心，並已將滑冰場納入規畫，預計明年動工，最快113年完工。

(中時 )