英國新冠肺炎疫情蔓延，首相強森（Boris Johnson）為了遏阻疫情擴散，打算關閉國會，直到有進一步通知為止。

據俄羅斯衛星網報導，熟之內情的西席人士透露，這項措施將持續執行到4月的某個時間點。

新數據顯示，英國新冠肺炎死亡人數單日激增87人，達422人，而確診人數也新增1,427人，突破8,000人。

(中時電子報)