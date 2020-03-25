英國新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情蔓延，英國政府為了遏阻疫情擴散，打算關閉國會，直到有進一步通知為止。

據俄羅斯衛星網報導，熟知內情的消息人士透露，這項措施將持續執行到4月的某個時間點。

而據路透報導，英國國會預定從25日起，至少將關閉4星期，以減緩新冠肺炎疫情擴散。英國國會原本預定從3月31日起，放3個星期的復活節假。不過，由於擔心政治人士和工作人員繼續在國會工作，可能會有危險，因此周三的一項動議提出，提前一星期開始休會。

英國下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）提出動議，從周三起休會到2020年4月21日星期二。而上院週三可望通過緊急立法，全面賦予當局大權，以因應變本加厲的疫情。

為了遵守保持距離的規定，留出更多空間，英國國會已不對參觀者開放，也減少了下院議員與會的人數。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）周一說，任何投票都將符合新規定，不再讓數百計議員擠入狹窄的房間內，等著一一計票。

另一方面，周一晚英國首相強森宣布了更嚴厲的措施，以遏制疫情，並告訴英國人，接下來3個星期待在家裡，以減輕醫療體系的壓力。

新數據顯示，英國新冠肺炎死亡人數單日激增87人，達422人，而確診人數也新增1,427人，突破8,000人。

(中時電子報)