「小英的表哥」三圓建設董事長、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會名譽理事長王光祥，在42年前從國立海洋大學輪機系畢業後，一路在建築業發光發熱，事業版圖更橫跨到銀行、生技、電子、客運運輸業等領域，最轟動的，更是當今熱門話題「最牛都更案」正義國宅改建的「Diamond Towers」三大棟建築，已幾乎落成，邁向人生巔峰之際，海洋大學今（25）日正式頒發王光祥工學名譽博士學位，以肯定他的貢獻。

王光祥是在1978年，從海洋大學輪機系畢業，2012年在台大生物資源暨農學院農業經濟研究所畢業，並取得碩士學位；也曾在2016年獲得海洋大學傑出校友榮銜。

今天王光祥又正式獲頒母校頒發的名譽博士學位，現場前往授證儀式觀禮的政商名流，冠蓋雲集，不但總統蔡英文致贈2個花籃，表達祝賀之意，現場還有立法院前院長蘇嘉全、內政部部長徐國勇、總統府首席國策顧問顏志發、前立委劉盛良、台北市不動產開發公會理事長蔡竹雄、國光客運副董事長王應傑等貴賓與會，充份展現王光祥充沛的人脈。

海洋大學校長張清風表示，王光祥是屏東人，原本就讀南台灣高工一學府的高雄高工，後來在60年進入海洋大學輪機系就讀，9年研讀期間一面創業一面半工半讀，終於取得第一份輪機系學士畢業證書。

校長張清風表示，他後來才知道，王光祥相當擅長鋼骨建築，是台灣摩天鋼骨住宅大樓的先驅，還有新店「天闊」、板橋「新巨蛋」等很多代表作，在建築業，對於建築和土地法規、企業經營和管理也著墨很深，加上長年回饋貢獻社會作公益，為人謙虛誠懇，因此堪稱海洋大學的榮耀，依學位授予法規定，授予王光祥名譽工學博士學位。

王光祥以台灣摩天鋼骨住宅、推動土增稅減半徵收、贈遺稅降稅引進至少6,000億海外資金回台等成就，獲得校方肯定，是第十位海大獲頒名譽博士的校友，第一位是張榮發、第二位是趙小蘭。

三圓已躋身大型建商之列，更是上櫃營建股的「股王」，而王光祥也坐上中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會理事長的寶座，擁有全台灣建築業的高知名度。

王光祥出身屏東楓港，家裡本來是從大地主家族發跡，而且一般人比較不知道的是，他和民進黨主席蔡英文有親戚關係，父親更是早年十分罕見的擁有高學歷的知識份子，在日本東京深造到帝國大學法律系畢業，曾在上海當過執業律師。

後來王光祥父親過抓，當時他才3歲大；小學畢業後他當過工廠學徒，高中則就讀高雄高工的製圖科，退伍後，便隻身北上，在任職東芝電梯公司時，應同梯好友之邀，一起報考並錄取國立海洋學院（即現在的海洋大學）夜間部的輪機系，半工半讀、創辦營造公司9年後取得學位。

目前王光祥為三圓建設董事長、隴華電子董事長、美國華信商業銀行董事、國光客運大股東。

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