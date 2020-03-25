新冠肺炎疫情持續在全球延燒，我國確診人數不斷增加，讓民眾人心惶惶。曾爆發嚴重群聚感染的鑽石公主號郵輪，5人當中就有1人染疫，確診率高達20%，當時人也在船上的台灣知名魔術師陳日昇，近日在臉書分享3招自保方法，讓他在郵輪隔離期間也能做好防護，降低被感染的風險。

陳日昇表示，除了口罩、酒精等必備的防疫用品，勤洗手也非常重要，且一定要連指縫都仔細清潔，而不是隨便沖沖就好，此外，他會將外出的衣物、用品做區隔，外出服換下後一律掛在門口，絕不帶進室內活動範圍，陳日昇也提醒，平時就要多喝水，增加新陳代謝及免疫力。

最後，陳日昇分享健康的心態對增強免疫也很重要，由於在隔離期間心情難免會受到影響，他會選擇看搞笑影片來放鬆心情，或是乾脆關掉3C產品，暫時不要接觸任何疫情相關資訊，並且保持冷靜及理性的邏輯思考，不要一直擔憂在自己是否會染病的恐懼上。

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(中時電子報)