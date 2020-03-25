許多人為了追求刺激常會在深夜時分去靈異景點探險，富山縣魚津市的「坪野礦泉（坪野鉱泉）」就42793是日本百大知名靈異景點之一，有許多日本年輕人喜歡前往挑戰測試膽量。1996年時就有2名當時才19歲的少女，相約前往「坪野礦泉」探險卻離奇失蹤。直到24年後的2020年3月，這樁詭案才終於露出一絲曙光。

失蹤少女屋敷惠美（左）及田組育鏡。（圖／翻攝日本Yahoo）

1996年兩名少女屋敷惠美及田組育鏡這對好友，相約在5月5日晚間9時許，開車前往位於魚津市的坪野礦泉探險試膽，晚上11時左右，傳訊通知朋友已到達目的地，沒想到竟成了兩人最後對外界的聯繫。

日本新聞報導2名少女試膽離奇失蹤24年。（圖／翻攝日本Yahoo）

警方事後在附近擴大搜索，都找不到兩名少女和他們當晚所駕駛的車輛，只能無奈結案，直到24年後、也就是2020年3月4日，警方在富山縣射水市的臨海公園海域打撈到一台已腐蝕嚴重、幾乎看不出原本外形的汽車，案情才再度露出曙光。

警方在打撈上岸的廢車中，發現兩具躺著的人骨，還有一張加油站的會員卡，上面的名字正是失蹤的屋敷惠美，警方藉此判斷出這2具人骨應是消失24年的兩名19歲少女，同時也想起2014年曾接獲有目擊者表示，曾目睹2名少女開車墜海的一通報案電話。

日本警方循線追查找到當初聲稱目擊少女墜海的3名男子，3人表示當年在曾舊海王丸公園看到2個女孩坐在車內便上前搭話，沒想到車子突然爆衝墜海，而當時還是少年的3人則因為太過害怕，遲遲不敢報警。警方表示如果目前發現的證據和證詞皆屬實，便幾乎可以斷定，失蹤的2名少女應該是探險結束後，回程途中到舊海王丸公園休息，車子卻不慎失控發生意外。然而警方認為此案仍有多處疑點，必須再對3名男子的證詞加以調查，不排除3男有涉案嫌疑。

而知名靈異場所「坪野礦泉」其實曾是熱門景點，8層樓高的坪野飯店於1970年開張，以館內的尼斯湖樂園泳池著名，曾被列入國際觀光旅館，吸引不少旅客。

但據傳說因1980年有小學生在尼斯湖樂園泳池中玩樂時不幸喪生，飯店業績因此大受影響，於1982年宣告倒閉，老闆也在飯店內的鍋爐室輕生，而飯店廢棄後並未拆除反成了知名百大試膽景點。

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(中時電子報)