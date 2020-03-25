國民黨主席江啟臣前天邀藍營縣市長共商疫情，但各縣市僅派代表出席，被外界解讀江啟臣的號召力不足。江啟臣今天在中常會上感性表示，中央黨部是執政縣市政府的夥伴，國會黨團更是執政縣市政府的在中央的代言人，面對越是艱難的處境，我們更要並肩作戰，團結面對困境。

國民黨主席江啟臣下午在祕書長李乾龍陪同下，授證給黨團幹部與立法院各委員會委員長，李乾龍一見到黨團總召林為洲，一時忘記欲上前握手致意，林來不及轉身來個「肘擊」致意，兩人都笑開懷，後來李則改向大家「擊拳」。

江啟臣致詞時說，過去他也曾做在大家現在的位置接受受證，今天頒這個給大家還是覺得有點陌生。他表示，受贈象徵黨中央與黨團相互合作，國會是國民黨最重要的戰場，「希望黨中央、黨團、智庫、地方議會黨團、執政縣市都能通利合作，彼此維持最暢通的溝通管道」。

江啟臣說，過去這一週，和祕書長李乾龍、黨團三長走訪了台北、新北、台中、高雄、南投、彰化、雲林、嘉義等縣市，預計本周完成西部縣市的拜訪，東部及離島也將陸續規劃安排。

江啟臣表示，拜會地方除聽取縣市長的想法，也跟議會黨團做最好的溝通，未來地方議會黨團有任何需求，都可和國會黨團連線，書記長蔣萬安甚至直接說「打給我就好」，期盼立即把執政縣市長、議會黨團，以及其他沒有執政的縣市議會黨團都能連在一起，發揮最大戰力。

江啟臣隸屬於立法院外交及國防委員會委員，他也特地向該委員會的委員長陳以信謙虛地說，「以信是我的委員長，隨時要召集我」。最後，他感謝大家願意為黨付出，「這是責任，沒有任何薪水，都要自己帶便當」。

江啟臣接著在常會上也說，期待透過中央與地方的合作，達到「有效防疫、安定民心」、「有感紓困、健全體質」兩大目標。中央黨部是執政縣市政府的夥伴，國會黨團更是執政縣市政府在中央的代言人，面對越是艱難的處境，我們更要並肩作戰團結面對困境。

(中時 )