不分區藍委問政惹議 江啟臣：若損及黨形象將註銷被提名 18:022020/03/25 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黨主席江啟臣（左）25日中常會前拋重話，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制，圖右為立院黨團總召林為洲。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黨主席江啟臣（左）25日中常會前拋重話，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制，圖右為立院黨團總召林為洲。(陳怡誠攝) 國民黨不分區立委近日發言引發爭議，黨主席江啟臣25日在中常會備妥書面稿拋出重話，表示「部分不分區立委的問政表現使黨形象再次備受考驗」，提醒不分區立委提名時都簽立承諾書，明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象；經查證屬實，願受黨紀處分，並依規定註銷被提名」。 (中時 ) #不分區 #提名 #不分區立委 #立委 #形象 也許您會感興趣 推薦閱讀 美女立委撞臉林青霞 一張照片毀形象 09:312020/03/21 政治 新聞分析－何家全面退出 打專業形象牌 04:092020/03/21 財經要聞 Top3彭雪芬救夫站穩豪門媳 昔玉女紅星變最美董娘 04:102020/03/21 娛樂新聞 吳斯懷稱共機繞台非挑釁 前立委謝國樑怒：快離開立院 16:542020/03/21 政治 負面新聞不斷 髮膠聯盟毀形象 04:102020/03/22 社會新聞 新聞透視》不分區倒下 國民黨損兵折將 04:102020/03/22 政治要聞 吳斯懷屢出爭議 王育敏：不分區代表黨 需謹言慎行 14:392020/03/22 政治 開除吳斯懷不分區立委 這原因讓網友反對 14:052020/03/24 政治 獨》前不分區立委施義芳 接台灣世曦新董座 21:062020/03/24 政治 不分區藍委問政惹議 江啟臣：若損及黨形象將註銷被提名 15:082020/03/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 看完「罷韓」民調不忍了？陳致中一句話怒嗆韓！ - 新聞 韓國瑜若選這個縣市 他預言：100％當選 - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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