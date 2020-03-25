黨主席江啟臣（左）25日中常會前拋重話，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制，圖右為立院黨團總召林為洲。(陳怡誠攝)

國民黨不分區立委近日發言引發爭議，黨主席江啟臣25日在中常會備妥書面稿拋出重話，表示「部分不分區立委的問政表現使黨形象再次備受考驗」，提醒不分區立委提名時都簽立承諾書，明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象；經查證屬實，願受黨紀處分，並依規定註銷被提名」。

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