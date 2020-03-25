我國新冠肺炎（COVID-19）這兩周因為時值返台旅客高峰，境外移入確診數暴增，迄今（25）以累積235例。由於返國民眾都要實行「居家檢疫14天」來追蹤有無染病情形，高市卻有一名留美大學生因不耐寂寞，竟找來三五好友到家「開趴」險成防疫漏洞，今日疫情記者會指揮官陳時中忍不住說出重話「一個是不怕死，一個是不識相」。

據了解，高雄市一名王姓留美大學生，因應美國的新冠肺炎疫情爆發，決定返台。受疾管署規定，自國外返台者要在家中實施14天的居家檢疫，獨居在高雄大樓內的王姓學生，在返台3天後因不耐寂寞，竟打電話給老朋友們，邀請至家中開趴。好在大樓管理員怕居家檢疫成社區防疫漏洞，毅然決然將王姓學生的朋友給擋在門外。

今日中央疫情記者會上有媒體詢問居家檢疫者在家「開趴」的情況如何應對，有沒有相關處罰動作？指揮官陳時中嚴肅表示「一個是不怕死，一個是不識相。身為居家檢疫者竟然邀朋友到家開趴，真的很不識相，讓自己朋友陷入危險中；而赴約的朋友真的也是（不怕死）……。」

陳時中說，指揮中心對於「開趴」的行為是絕對嚴禁的，實在很過分，未來絕對會開罰。但是「單獨有限度的拜訪」並不會禁止。

(中時電子報)