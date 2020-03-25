民進黨今天中常會，民進黨發言人戴瑋姍轉述，通過民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉時程，暫訂於5月24日辦理黨員投票；但仍保留彈性變動的可能性，一切以中央指揮中心相關規定辦理；因此下周會保留5月初決定最後期限。

戴瑋姍轉述，依照黨章規定，今年5月需完成全國黨代表選舉。第19屆全國黨員代表應選302席，單一性別保障名額在應選名額有75名，暫訂於5月24日辦理黨員投票。

戴瑋姍表示，然目前正值嚴重特殊傳染性肺炎「COVID-19(武漢肺炎)」疫情期間，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動之可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理。

黛瑋姍強調，今中常會通過提案，是為讓各縣市黨部能儘早針對防疫工作提早部署與準備，而業務單位也擬定了相關防疫計畫及措施，但民進黨仍將持續注意疫情的狀況，配合遵守政府規範，目前通過暫訂於5月24日辦理黨員投票，仍彈性保留變動的可能。

(中時 )