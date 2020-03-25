李姓鄰長夫婦也分享在檢疫所時，所受到工作人員細心的照顧。（鄰長提供／吳建輝彰化報導）

李姓鄰長夫婦分享搭乘專機，台灣所做的相關防疫措施，滴水不漏。（鄰長提供／吳建輝彰化報導）

上月彰化溪湖滯湖北的李姓鄰長夫婦，返國後今天結束14天檢疫期，今天上午開心返家，鄰長夫婦感謝各界幫忙，不管是檢疫所的工作人員，還是中央與地方政府，也在現場撥打電話給溪湖鎮長黃瑞珠，感謝她這段的協助。

李姓鄰長夫婦今天上午返家，見到許久不見的老母親與幼子，開心上前擁抱，鄰長太太說在檢疫所受到很完善的照顧，三餐豐富有魚有肉，鄰長媽媽盼了一個多月，孩子終於返家，也放下心中的大石頭，開心神情全寫在臉上。

鄰長太太說，在湖北家鄉時候，因為政府管制，所以哪裡都不能去，但因為家中有自行種菜，所以伙食部分是沒有什麼問題，回到台灣以後，因為國情與管理方式不同，感受到台灣較多的溫暖，謝謝防疫所的工作人員，還有陳部長，將疫情控制得宜，真的很厲害。

鄰長太太也說，中國在疫情防疫上的做法，相對台灣來講算比較極端，大家只能服從，但也感謝中國政府的防疫工作，讓他們待在中國這段時間，沒有染上新冠肺炎，可以很平安健康的回到台灣來。

(中時 )