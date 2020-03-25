陳淑芬／台中報導

中龍鋼鐵公司廢棄超量環評行政訟案，台中高等行政法院今天宣判，判處台中市府環保局敗訴，台中市環保局依環評會議審查決定，通過中龍鋼鐵變更環說書的行政處分及市府駁回民眾訴願均撤銷，全案仍可上訴。環保團體表示，中龍鋼鐵是國營事業子公司，希望能確實依法重作環評，別再便宜行事。

據了解，環保署督察大隊針對各通過環評案進行督察， 發現中龍鋼鐵公司廢棄物超量，即通知台中市環保局處理，台中市環保局要求中龍公司依法變更申請，中龍公司僅以變更「內容對照表」的方式，即送環評會審查，台中市環評會於2017年7月24日的會議決議，通過中龍公司變更環說書內容。

在地居民及公民團體不服，指控台中市環保局包庇中龍公司，向市府提起訴願，遭駁回，再向法院提起行政訴訟，期間長達2年。台中高等行政法院25日宣判，判決訴願決定及環保局處分均撤銷。

法院合議庭表示，台中市環保局依台中市環評會決議，通過中龍公司變更環說書的行政處分，中龍公司經環保署核定的廢棄物總量為每年271萬810萬噸，經環保署核定還差報告的廢棄物總量後，變更為每年271萬9958頓，但環保署執行督察發現，每年實際的廢棄物總量竟高達297萬噸，超量25萬多噸。

中龍公司辯稱，製造過程目的產品以外的產物，有氣冷高爐石、水淬高爐石及石膏等「8項物質」，屬於「資源物質」，並非廢棄物。台中高分院合議庭法官在審理過程要求中龍公司提出「資源物質」的具體用途證據，但中龍公司均未提出。

合議庭法官根據2017年1月18日修正的廢棄物清理法規定，製造過程目的產品以外的產物，效用不明者均視為廢棄物，並以中龍公司所申請的「8項物質」增加了45萬多噸，佔環差報告核准的全部廢棄物總量16.69％，已構成環評法施行細則規定「對環境品質之維護，有不利影響」的程度，而認定環保局的處分違法，而訴願也未予糾正，也有不合法之處，而判決訴願及處分均撤銷。

環團到場聽判，並在法院前發表主張，環保團體代表許心欣表示，中龍鋼鐵是國營事業子公司，希望能確實依法重作環評，別再便宜行事。

(中時 )