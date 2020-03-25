力麒建設（5512）轉投資的山林水環境工程公司（8473）今（25）日宣布，布局綠能循環再下一城，取得台糖「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」案，計劃總經費達58.8億元，共有6座養豬場改造。

山林水表示，本案可說是為配合環境趨勢及政府積極推動循環經濟概念的綠能工程，此案目標為興建6座以「循環園區」為設計理念，改建畜殖產業與友善環境兩者兼顧的「農業循環豬場」，並配合行政院農業4.0 方案，以智慧養豬IoT系統串聯豬場生產區與污水處理區，提升豬場管理系統的操作性能，帶領畜牧產業與高科技接軌，期許全面加速推動畜殖場現代化，以提升畜殖產業競爭力、改善環境，成為民間業者推動典範，帶動全國養豬產業由高污染傳統產業轉型為低污染甚至無污染之循環園區模式，創造畜牧產業、環保與能源三贏之局面。

山林水表示，全案計畫總經費為58.8億元，山林水與建越科技、華豐營造共同投標取得，預計2022 年年底完工啟用，山林水占比約41%，將按完工比例認列收入。

台糖「農業循環豬場改建投資計劃第一期統包工程」是一個涵蓋三縣市，配合「養豬政策3.0」升級計畫豬舍的改造計畫，將傳統豬舍改建為負壓密閉水簾式，並推動沼液沼渣與電能熱能利用之循環經濟，除了能解決過去因豢養豬隻產生的臭味及排污問題引發地方不滿，更能利用先進的負壓水濂式技術與沼氣發電循環，創造環保與產業發展的雙贏。

根據此次得標合約的內容，以山林水為代表廠商的合作團隊，將負責興建6座具現代化養殖設備及豬糞尿資源化設施之綠能養豬，年產量為16,000頭的種仔豬場及100,000頭的肉豬場，各豬場主要包含豬場生產區、污水處理區與行政管理區等三大區域。

山林水指出，近年積極布局非水資源領域業務並持續展現成效，繼「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程」案後，今日公司再度拿下「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」標案，證明山林水的團隊擁有厚實的資源整合技術與能力，可望持續開拓市場商機，同時也為推升公司未來營運成長增添新動能。

(工商 )