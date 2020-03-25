中華電信調降光世代費用 314.5萬用戶受惠 16:072020/03/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC於25日核定中華電信調降固定通信業務之光世代電路業務、國內數據電路及網際網路雙方互連批發價資費，並自4月1日起實施。 其中，光世代電路零售價月租費相當於價格調降5～11元，預估受惠用戶數約314.5萬戶，全體用戶一年受惠金額約2億6,332萬元(2,194.4萬元／月)。 另外，網際網路雙方互連（Private Peering）批發價月租費，由現行83元／Mbps，降至74元／Mbps，相當於價格調降9元／Mbps，預期有助於帶動ISP業者調降用戶端寬頻上網費。 (工商 ) #調降 #光世代 #電路 #Mbps #中華電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 總經理郭水義：中華電寬頻用戶 東奧拚倍增 04:102020/03/23 財經要聞 五路齊發 2020啟動投資併購 04:102020/03/23 財經要聞 人物側寫－郭水義鼓勵團隊 「滿腦子去找成長機會」 04:102020/03/23 財經要聞 《半導體》同欣電Q1淡季有撐，今年營收戰新高 15:572020/03/23 財經 印尼大幅調降電商進口商品免稅門檻為3美元 16:142020/03/23 財經 瑞銀調降中國2020年GDP增速預測至1.5％ 18:302020/03/23 財經 HiNet 23日上午瞬斷 LINE當機10多分鐘 01:192020/03/24 財經要聞 歐洲網路不堪負荷 臉書、Apple TV+、Disney+降畫質 09:062020/03/24 財經 中華電、遠傳電信擠進國內公有雲IaaS市場前五大 15:502020/03/24 財經 2859萬存戶受影響 郵局調降存款利率 18:302020/03/24 生活 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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