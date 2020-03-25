NCC於25日核定中華電信調降固定通信業務之光世代電路業務、國內數據電路及網際網路雙方互連批發價資費，並自4月1日起實施。

其中，光世代電路零售價月租費相當於價格調降5～11元，預估受惠用戶數約314.5萬戶，全體用戶一年受惠金額約2億6,332萬元(2,194.4萬元／月)。

另外，網際網路雙方互連（Private Peering）批發價月租費，由現行83元／Mbps，降至74元／Mbps，相當於價格調降9元／Mbps，預期有助於帶動ISP業者調降用戶端寬頻上網費。

(工商 )