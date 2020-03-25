在艱困的時刻，攜手合作成就我們的力量。如今許多企業需要快速支援進行遠端工作的員工，繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）提供的90天免費使用虛擬繪圖處理器（GPU）軟體評估授權數將從128個增加至500個。

NVIDIA表示，借助vGPU軟體使用授權，企業便能利用其NVIDIA GPU來提供加速的虛擬桌面基礎架構，協助其員工在任何地方工作與進行協同作業。企業還能臨時將NVIDIA GPU用於其它專案以支援遠端工作者。

所有的組織皆致力滿足上述需求。醫療保健業者從新的地點提供醫療服務、學校正在擴大虛擬教室的規模、各機構也持續協調各項關鍵服務的運作。無論是支援需要在多個螢幕上處理資料的金融從業人員、進行研究的科學家，或是從事圖形密集型應用程式的設計師，企業皆面臨各種處理需求的作業負載。

NVIDIA提供多款客製化的vGPU軟體以滿足上述多樣化的需求。下列三種類別的vGPU軟體皆可透過免費使用的授權方案取得，包括NVIDIA GRID軟體透過虛擬化系統與應用程式的回應式虛擬桌面基礎架構（Virtual Desktop Infrastructure，VDI）提供給知識型工作者。

NVIDIA Quadro虛擬資料中心工作站軟體使用高階繪圖應用程式，為創作者提供工作站級的效能。NVIDIA虛擬化運算伺服器軟體透過虛擬化的GPU加速伺服器，為運算最密集的作業負載提供支援，如人工智慧、深度學習與虛擬機器上的資料科學等。

除了為遠端工作者提供高效能與低延遲的優點外，NVIDIA vGPU軟體還能保護企業的機密資料與數位資產，它們會保留資料在資料中心，而不會儲存於在地用戶端的裝置上。這對許多產業的遠端工作來說都是重要的安全需求，包括視覺特效、設計與研發。

NVIDIA vGPU軟體在虛擬機器監視器、平台、使用者應用程式與管理軟體的廣泛生態系中皆已獲得認證，可協助IT團隊快速擴展對遠端工作者的支援。企業可以透過所有基於Pascal、Volta與Turing架構的NVIDIA GPU安裝vGPU軟體授權，以便從本地資料中心部署虛擬工作站、運算資源與VDI，這些GPU包括NVIDIA Quadro RTX 6000與RTX 8000 GPU，以及NVIDIA M10與M60 GPU。

(工商 )