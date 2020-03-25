清明節將至，環保署提醒民眾，因應新冠肺炎疫情變化，祭祖活動宜採分流掃墓或以線上祭祀方式參與，以避免群聚感染風險，同時宜注意減少燃燒紙錢、香品及燃放鞭炮，可將紙錢送交當地環保局於指定地點集中燒，以避免造成空氣污染，希望大家能多加利用，共同為防疫及環境保護努力，一起度過安全、寧靜又環保的清明假期。

環保署表示，因應新冠肺炎疫情快速變化，建議民眾應減少參與群聚活動，部分地方政府已停止辦理千人以上的大型清明法會，民眾可改由線上祭祀或網路直播法會等方式進行追思，以降低被感染風險。

環保署說明，燃燒紙錢、香品及燃放鞭炮會衍生空氣污染、噪音等環境問題，也因前述行為常與民眾近身接觸容易引起陳情，因此，建議民眾可採雙手合十拜拜及採用電子鞭炮祭祀，倘民眾仍有燃燒紙錢需求，可優先考慮利用地方政府提供之「紙錢集中燒」服務，將紙錢交由環保局集運處理。

近年來已有越來越多民眾響應紙錢集中燒，據統計，去年全國紙錢集中收集量已超過2萬公噸，或者使用大面額的紙錢以減少燃燒所產生之污染排放，一樣可以對祖先表達敬意。

環保署特別呼籲，民眾拜拜首重誠心，心誠則靈，各縣市環保局提供紙錢集中燒服務可供利用，相關收運地點及內容細節可洽縣市環保局了解，亦請民眾體恤環保人員，配合自主移除塑膠袋、香腳及其他雜物後再行集中，共同為環境保護盡一份心力。

(工商 )