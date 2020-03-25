陸股開高走高 深成指收盤漲逾3％ 16:072020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開高走高，滬指25日開高1.94％，午後漲幅進一步擴大，全日收盤報2,781點，漲59點或2.17％；深成指亦收報10,241點，漲319點或3.22％，創業板指數報1,937點，漲60點或3.25％。滬深兩市成交額為人民幣7,513億元。 各類股幾乎全線上揚，房地產、半新股、有色金屬、金融、化工股漲逾2％；煤炭、鋼鐵、石油、電力股漲逾1％；水泥股靠穩；僅得陶瓷股偏軟。 (工商 ) #上揚 #漲逾 #陸股 #開高走高 #深成指 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 陸股基本面回溫 科技成長股仍為投資主流 04:102020/03/23 投資理財 陸港觀盤－逢低布局 投資人有望領先落底的陸股 01:192020/03/24 全球財經 台積電絕地反攻 台股狂漲逾300點 站回9200點 09:012020/03/24 財經 A股兩大指數開高走高 滬指重上2,700 10:292020/03/24 財經 《半導體》台積電大漲逾6％，市值重登7兆元 10:342020/03/24 財經 美股暴彈2千點 台股開盤強漲逾300點 站回9600點 09:012020/03/25 財經 陸股三大指數開高 深成指開盤漲2.52％ 10:102020/03/25 財經 陸股開高震盪 深成指午盤漲逾2％ 11:532020/03/25 財經 騰訊Switch遊戲獲得版號 股價漲逾3％ 15:022020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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