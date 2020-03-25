陸股三大指數開高走高，滬指25日開高1.94％，午後漲幅進一步擴大，全日收盤報2,781點，漲59點或2.17％；深成指亦收報10,241點，漲319點或3.22％，創業板指數報1,937點，漲60點或3.25％。滬深兩市成交額為人民幣7,513億元。

各類股幾乎全線上揚，房地產、半新股、有色金屬、金融、化工股漲逾2％；煤炭、鋼鐵、石油、電力股漲逾1％；水泥股靠穩；僅得陶瓷股偏軟。

(工商 )