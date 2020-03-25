憑藉《致我們單純的小美好》成為國民男友的胡一天，近期搭檔張雲龍、肖燕主演推理懸疑劇集《民國奇探》，劇組透露胡一天是首位確定主角，而他則坦言演出壓力大：「這是我參與過最大型的製作，接戲之前很忐忑，從未挑戰過這類角色原本不敢嘗試。」觀眾以往認為他走高冷，屬於人狠話不多的類型，但這次劇中則走活潑路。他與張雲龍高顏值組成CP搭檔互相打鬧也備受好評。

胡一天、張雲龍新戲中組成高顏值CP。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇講述高學歷高智商路垚（胡一天 飾），憑藉其超高智商和推理能力，被身手不凡的巡捕房探長四爺喬楚生（張雲龍 飾）特邀作為案件顧問，兩人攜手記者白幼寧（肖燕 飾）共同偵查命案。劇中共有23個案件，超過700個場景，號稱以電影規格打造，首集一開局便是玻璃化妝室密室殺人事件，以鏡中伸出一把刀捅死與路垚有過節的江湖老大陳老六，路垚立即成為頭號嫌疑犯被巡捕帶回偵訊。

胡一天搭檔張雲龍、肖燕主演推理懸疑劇集《民國奇探》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

隨著劇情推進，一個又一個的神祕案件浮上檯面，斷頭屍密室案扯出連環殺人案、滿載乘客的電車在迷霧之中神秘失蹤，劇情燒腦讓網友直呼，劇情緊張又刺激。該劇於3月24日起每週二至週四晚上八點在愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)