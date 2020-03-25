新冠肺炎持續延燒，許多企業也都受到衝擊，而各國政府為了讓這些產業不要因為疫情直接陷入倒閉潮，所以都打算推出一系列的紓困措施，其中美國就達成總額2兆美元（約新台幣60兆元）的紓困措施協議。

日前這項總額高達2兆元的紓困措施，曾在美國參議院卡關，不過根據《美聯社》報導，今（25）日有白宮官員Eric Ueland宣布，美國參議院領導人跟川普政府已經達成協議，將會推出新冠肺炎的相關紓困措施。

目前美國的新冠肺炎人數直接暴增，確診人數超過5.5萬人，還有798人死亡，各州政府也下令進行居家防疫，總人數約為1億人也就是33%的美國人口，經濟方面已經有數千家的企業倒閉，造成數百萬人失業。

而新的紓困方案可望幫助改善這些情況，總額2兆美元其中有高達5千億美元的基金來幫助受重創的行業、3,500億美元給小企業進行貸款、2,500千億則是擴大失業補助、救助、750億美元是用來幫助醫院，並且人民可以得到直接金援，每戶人家最高可領到約3千美元的補助。

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(中時電子報)