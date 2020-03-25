頭份扶輪社全力支持政府防疫。〔謝明俊攝〕

頭份扶輪社長范文馨自費拍設短片全力支持苗栗縣政府防疫。〔謝明俊攝〕

頭份扶輪社長范文馨自費拍設短片全力支持苗栗縣政府防疫，花了2天時間來剪輯短片。〔謝明俊攝〕

頭份扶輪社社長范文馨自拍防疫短片 全力支持苗栗縣政府防疫

頭份扶輪社自從國內疫情開始以來，就積極著力在防疫，並希望能有助政府防疫工作的推行，先前該社就有安排醫師社員開課教導防疫，日前頭份衛生所發文給社長范文馨，引發范的發想，自行拍設防疫短片，主動協助苗栗縣政府防疫，也是苗栗縣首家餐廳出面支持政府防疫。

據范文馨表示，目前國內疫情到了一定的高峰，為此，頭份扶輪社配合疫情，取消了下半年所有活動，但扶輪所始終在關心如何能協助政府加強防疫，希能共體時艱，共同度過難關。

本月中旬，苗栗縣衛生局特別發函給縣內所有餐廳，其中也包括范文馨經營的餐廳，希望所有餐廳能配合防疫，加強餐廳以及員工衛生管理，能夠共同防治疫情擴散。

范文馨在先前國內疫情開始之際，就非常注意疫情發展狀況，還特別請來同為扶輪社友的部立苗栗醫院醫師吳輝雄，在扶輪所例會上，進行防疫講習，提醒所有社員了解防疫的重要以及如何防疫。

范文馨接到衛生所來函，當場就觸發靈感，身為扶輪社長，是否可以藉由衛生局希望餐廳業界加強防疫的議題，以業者立場拍攝短片，提供給其它同業參考，由餐飲業者如何一同來加強防疫，讓疫情盡速結束，恢復正常生意。

范文馨經與衛生局聯繫，獲得衛生局同意下，立即就以自家經營的范頭家餐廳為景，利用經營空檔，在餐廳全體的員工的協助下，以一個多時拍完短片，再經近2天的編輯剪輯後，在23日〔周一〕正式在臉書上發布。

短片發布不過3天，就獲得近5千人點閱回應，也讓范文馨備感安慰，在全國防疫工作上能夠盡一已之力。

(中時 )