潭子沙灘排球場早年規劃不盡完善，場邊雜草叢生。（王文吉攝）

潭子沙灘排球場早年規劃不盡完善，場邊雜草叢生。（王文吉攝）

潭子沙灘排球場早年規劃的淋浴地點，選手覺得不方便。（王文吉攝）

潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。（王文吉攝）

台中市議員周永鴻大讚潭子沙灘排球場符合國際規格，沙礫大小一致。（王文吉攝）

潭子沙灘排球場擁有2座國際賽事場地，沙礫大小一致，符合國際規格，獲海內外選手好評。（王文吉攝）

潭子沙灘排球場停車場簡陋，台中市議員周永鴻爭取一併改善。（王文吉攝）

台中市東山高中、潭秀國中拿下全國第11屆中學沙灘排球錦標賽女子組及男子組冠軍。市議員周永鴻接獲球員反映，國際級的潭子沙灘排球場場邊雜草叢生、停車場簡陋、淋浴地點不便等，運動局25日現勘後，承諾4月6日前完成初步規劃圖，並籌措經費，盼在今夏前完成改善。

潭子沙灘排球場擁有2座符合國際賽事的場地及80席觀眾席，內設男女廁及淋浴間，目前由台中市體育總會排球委員會維護管理。總幹事卓枝全指出，潭子沙灘排球場為國內數一數二的國際賽場地，但早年規劃不完善，場邊雜草叢生、停車場簡陋，淋浴地點造成選手不便。

周永鴻大讚潭子沙灘排球場符合國際規格，沙礫大小一致，屢獲海內外選手好評，可惜的是，選手盥洗區位置不當，觀眾看台部分毀損，而且停車空間凌亂。希望運動局協助整理改善，期待優化完成後，持續爭取舉辦國際賽事，吸引球迷到場觀賽，促進觀光發展。

工程顧問公司也到場現勘，將針對球員需求進行規劃設計。運動局長李昱叡表示，盧市長對台中市的排球運動非常重視，預計4月6日前完成設計圖及經費概估，後續再與委員會進行細部討論，希望今年夏天前完成設施改善。

(中時 )