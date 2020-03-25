行政院日前突然宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，針對聲請釋憲一事，台中市議會25日召開臨時會決議；請台中市政府與市議會共同邀請專家、學者研商釋憲適法性，並研議相關標準作業流程；避免將單純環保議題演變成政治事件。。

台中市政府府表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，民國105年公布，已生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局依此規範落實管制，中央從未宣告無效；行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，環保署迅速宣告條例無效。

台中市議會臨時會上，藍、綠多位議員均支持提出釋憲。國民黨團書記長陳政顯說，釋憲程序非常嚴謹，建請議會成立專責釋憲幕僚工作小組，邀請專家、學者、法界等共參與，提出釋憲案。黃健豪說，議會應該維護自治權，主張議會針對此條例提出釋憲。

民進黨團總召陳世凱表示，中央宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，議會應該建立類似案件的處理SOP，不要亂提釋憲，應該要由對法學熟悉的學者和議會組成專案單位討論，希望不要把這次事件演變成政治事件。李麗華指出，希望要為大台中市民著想，堅持釋憲。

法界人士指出，所謂釋憲，就是大法官專門在司法上有判決疑慮的時候，以憲法來解釋其中的合法性，這就是「釋憲」；通常是一些法案通過的問題較有可能衝突到憲法，只要是有相關法案或法律有違背憲法的可能都能申請大法官釋憲，大法官有絕對的權威。

(中時 )