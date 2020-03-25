新冠肺炎疫情持續蔓延全球，24日消息傳出，美國推出高達2兆的財政經濟刺激法案可望通過，搭配美國聯準會（Fed）的寬鬆政策，促使美股道瓊當日反彈逾2,000點，化解自3月5日以來空方強勢的攻擊，盤勢暫時止穩。

國票期貨分析，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月小道瓊期貨，24日指數收長紅、大漲逾2,000點，己使盤勢暫獲止跌，且短期均線5日、10日也開始走平，有機會於低檔進行整理，惟上檔月線下彎仍為中長線壓力，後市若23日十字反轉低點不破，則有助短線轉為整理態勢。

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