近年來國人不孕率急速竄升，根據國發會2019年統計，2018年我國總生育率降為1.06人，僅高於韓國，在200 個國家中敬陪末座。國健署統計，每7對夫妻就有1對不孕，求助門診者年成長超過20%。有鑑於此，台灣試管嬰兒之父─曾啟瑞醫師匯萃國內大型醫學院生殖中心主任及業界名醫，日前成立亞洲旗艦型生殖機構－臺北生殖醫學中心(Taipei Fertility Center，簡稱TFC)。

曾啟瑞是國內不孕症的權威，從1985年成功創造台灣第一位試管嬰兒，迄今已為不孕夫婦帶來近萬個新生命。TFC黃金團隊囊括曾擔任馬偕紀念醫院婦產部暨不孕症科主任胡玉銘、中國醫附醫生殖醫學中心主任何彦秉、台灣生殖醫學會理事林時羽博士、台灣子宮內膜異位症學會副秘書長王瑞生博士等，及成熟的護理、胚胎技術團隊。曾啟瑞認為：「台灣醫療有很多強項，卻沒有整合發展，唯有秉持醫者的人文根本、傳承永續精神，集結志同道合的醫師團隊，才能打造國際化的台灣生殖品牌。」

曾啟瑞提醒現代女性，導致不孕率竄升的主要原因，除了晚婚與工作壓力之外，環境污染是一大殺手。像戴奧辛、塑化劑等，一旦進入體內很難代謝，會擾亂內生殖系統。平時應該多補充含維他命A、C、E，抗氧化的食物保護卵巢與卵子質量。而男性要維持精蟲活動力與數量，除了抗氧化食物之外，建議多攝取鋅；高溫對精蟲有殺傷力，儘量避免長期浸泡高溫水中，不穿緊身褲子，才能保持透氣。

而且在台灣，子宮內膜異位的病患每年新增5萬名，而不孕原因中有3成經腹腔鏡檢查確診為子宮內膜異位，且統計數據發現，子宮內膜異位症的患者抽血結果中，塑化劑與鉛含量都偏高，表示環境賀爾蒙與這個病症息息相關。

根據2018年的統計，35歲以上才生第一胎者自2008年的8.71％，提高到2018年的22.25％，然而35歲卻是卵巢功能下滑的分水嶺！曾啟瑞醫師提醒，不孕患者中女性占六成左右，男性則是四成，35歲以上新婚夫妻若「努力」半年沒有懷孕，應儘快尋求不孕門診，透過檢查找出雙方「難」孕原因，透過藥物調整、人工授孕或試管嬰兒等療程，都有機會順利迎接新生命。

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(中時電子報)