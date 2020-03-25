台東知名麵店賴姓老闆去年10月將1隻約2周大的小黑貓活活摔死，引起網友公憤紛紛發起拒吃，近日台東地檢署偵查終結，依觸犯犯動物保護法傷害動物致死罪提起公訴，但並未具體求刑，這是自實施動保法以來台東因首例虐殺動物遭檢方提起公訴的案子，意義非凡。

麵店發生虐貓事件後，民眾及網友紛紛發起拒吃，店家一度暫停營業，老闆兒子也在網路上澄清不是網路說的抓貓摔死，而是當下貓先咬了當事人的反射動作，並非故意，文中並貼出就醫診斷書，及受傷手指照片。

檢方表示，賴男在偵訊時坦承不慎將貓摔落地上，但絕無意傷貓，是因為被貓一咬下的反射動作，才會不慎讓小貓掉落在地上，後來他去洗手消毒及包紮傷口，出來時就沒看見小黑貓及另一隻小貓蹤影。

檢方傳喚周姓、施姓與趙姓目擊證人，均指目睹事發過程，當時有兩隻剛出生不久的幼貓，一黃一黑在王子麵店外地板上嬉戲，賴男突然將小黑貓舉起來重摔在地，幼貓因而流血並抽搐。

檢方依違反動保法第25條1款將賴男提出公訴，但並未具體求刑。

(中時 )