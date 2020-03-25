永別了「國標女王」劉真！遺照選優雅舞姿、粉紫花海襯靈堂

舞蹈女王劉真22日辭世，享年44歲，劉真的追思靈堂在今下午2點22分首度開放弔唁，辛龍則是低調從後門進入愛妻靈堂，神情哀戚，雖然辛龍沒有對外受訪，不過他稍早則透過臉書發文，儘管辛龍隻字未寫，不過曬出的照片印著「思念，劉真老師。」讓人看了超揪心。

劉真辭世後，辛龍今中午終結神隱，低調從龍巖會館後門現身，治喪委員余天、吳宗憲難過透露，辛龍至今仍無法走出喪妻之痛、情緒不穩，而辛龍也沒有對外受訪，不過辛龍稍早則在臉書曬照，公布劉真靈堂的相關資訊，照片印著「思念，劉真老師。」滿是辛龍對愛妻的思念之情。

儘管辛龍的發文沒有寫下任何一個字，但網友仍滿是不捨，紛紛留言向他加油打氣：「辛龍加油！為了劉真 為了女兒 你要堅強」、「加油。好好哭一場 哭完後還有個未了的責任」、「劉真老師一路好走 想念妳美妙的身影」、「女兒沒了媽媽，不能沒有爸爸，勇敢加油堅強」。

(中時電子報)