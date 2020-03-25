不肖業者利用各種口味的電子煙誘使青少年吸用。（嘉義市政府衛生局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市衛生局警示電子煙危害不亞於紙菸。（嘉義市政府衛生局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府衛生局25日公告《嘉義市電子煙危害防制自治條例》草案，規範包括未滿18歲者，不得吸食、持有電子煙或與電子煙相關之器物，違反者應接受戒菸教育，否則處新台幣2000到1萬元罰鍰，待完成法制作業程序後，將送市議會審議。

市衛生局表示，很多人誤以為電子煙可幫助戒菸，其實電子煙比傳統紙菸還毒，且有爆炸之虞，中央現行菸害防制法對電子煙還沒有明文規定，但新竹市已制法並實施，台中市日前通過制法，嘉義市政府召開跨局處及專家討論會議，研擬《嘉義市電子煙危害防制自治條例》草案，全文共14條。

草案條文中禁止供應電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，違反者處新台幣1萬至10萬元罰鍰；禁止於禁煙場所吸食電子煙，違反者處新台幣2000元至1萬元罰鍰等。

市衛生局表示，依據國民健康署調查，2018年推估超過3.8萬名國高中學生正在使用電子煙，顯示電子煙已危害兒童及青少年健康，此外，根據2016年小兒科雜誌（Pediatrics）之世代追蹤調查發現，青少年若曾在2年內吸過電子煙，嘗試一般菸品機會是未吸過電子煙青少年的6倍。

電子煙目前已知約有7000種化學成分被使用於電子煙油，歐盟檢驗發現電子煙含有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，且發生心肌梗塞的機率增加2倍。

(中時 )