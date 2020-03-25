國家通訊傳播委員會(NCC)於今(25)日第902次委員會議通過中華電(2412)與遠傳(4904)之行動寬頻業務事業計畫書變更案(5G事業計畫書)，NCC表示，2家業者規畫5G開台時程約於今年第三季，NCC將督促加速網路佈建，以早日提供5G服務。

NCC表示，中華電、遠傳之事業計畫書均說明將依循國際5G通案，優先採用非獨立組網(Non-standalone)完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網(standalone)模式，以提供全面性5G服務，並描述包括標得3500MHz及28000Hz頻率應用計畫、未來5年電波人口涵蓋率、銜接4G之5G資費、相關消費者保護及個人資料保護措施等內容。

據瞭解，目前中華電、遠傳、台灣大(3045)、亞太電(3682)及台灣之星等5家得標者，各業者均依法向NCC提出事業計畫書變更，NCC為審查前揭申請案，邀集通訊技術、財會經濟、消費者保護等領域共11名專家學者，組成審查委員會辦理初審作業，再提NCC委員會複審。

(時報資訊)