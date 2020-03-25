受到新冠疫情影響，印度政府採全國封鎖政策，印度工廠將全面停工至4月14日，此是否會影響緯創(3231)在當地的生產計畫。緯創傍晚5:30分召開的法說會，預料將向法人進一步說明。印度總理莫迪24日晚間宣布，今（25）日午夜起（台北時間25日凌晨2時30分）全國封鎖3週防疫，包括陸運、空運及工廠全部暫停運作。

據了解，緯創在印度當地主要生產舊款的iPhone 6s、7、8，緯創是蘋果在印度的代工廠之一，配合印度逐步調高手機進口關稅、客戶要求，近年逐步提高印度生產比重，今年預計新設手機PCB組裝，並擴大醫療器材、IoT、電信商閘道器 (Gateway) 等業務。

受新冠疫情擴散，印度下令封鎖三周，法人認為，緯創3月及第二季季營運表現恐不如預期。由於緯創在全球皆有生產據點，公司生產線的調度也是今天法說的聚焦重點。據了解，緯創今年規畫在印度新設第2座工廠，生產、組裝代工手機所需的PCB廠，原預計4月開始投產。看好印度市場發展，緯創董事會昨也通過加碼投資印度子公司從原先3600萬美元提升至7600萬美元，用於取得相關產能設備，增加產線。

法人認為，緯創今年受到疫情影響，首季的營收恐出季3成的季減，今年前2月緯創營收為1054億元，年減2成。去年第四季緯創單季營收為2501億元，若按法人估今年首季營收季減3成，意味3月緯創單月營收約在700億左右。

(時報資訊)