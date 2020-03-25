衛福部苗栗醫院成立微創膝關節手術團隊，由苗醫顧問醫師施國正領軍並傳承技術經驗等，推動「微創領航-膝關節置換術全方位照護」，連2年通過國家生技醫療產業策進會審查，獲頒SNQ國家品質標章，累積手術案例超過3000例，今年以膝關節置換術向生策會提出續審申請並通過，品質再獲肯定。

苗栗醫院微創膝關節手術團隊整合骨科、麻醉科、復健科、心血管內科及護理科，以跨領域無縫接軌合作模式，以微創手術時間短、傷口小、疼痛少、復原快等特色，累積手術案例超過3000例，幫助鄉親擺脫膝蓋痛、走不動的磨難，歷來還有大陸、越南、緬甸、澳門等地患者遠道尋求治療，國外醫師也慕名跨海前來觀摩學習。

苗栗醫院以「微創領航-膝關節置換術全方位照護」連續2年獲頒SNQ國家品質標章，去年底參加第3屆台灣醫療科技展，為骨科醫療團隊創造更多亮點與話題，廣受好評，今年再度以膝關節置換術向生策會提出續審申請並通過，品質再度獲高度肯定。

院長李明輝指出，關節疾病「退化性膝關節炎」好發於4、50歲以上中老年人，膝蓋會感到深層的抽痛或割裂痛，膝蓋彎曲、久坐後起身、或突然變換姿勢時，偶爾會聽到清脆的彈撥音或摩擦聲音，甚至會感到膝關節突然無法使力，或在某些姿勢似乎會鎖住，嚴重時會逐漸變形，慢慢喪失功能，透過微創手術的方式，能讓病患快速復原。

李明輝推崇施國正不吝分享傳承手術經驗的精神，忙於門診、開刀、住院病人照顧之餘，還積極傳承心得和技術經驗給苗醫微創醫療團隊成員，是令人尊敬的杏壇典範，苗栗醫院將維持最好的醫療品質貢獻鄉親。

(中時 )