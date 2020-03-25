面對行動通訊xFinTech浪潮襲捲而來，將大舉改變消費者的使用體驗，邁入5G時代，電信業可極盡發揮5G技術所帶來的優勢，串接跨產業的合作，台灣之星今(25)日宣布再度攜手國泰金(2882)旗下國泰世華銀行，推出聯名刷卡金專案，同時也為「T-Select生活聯名」系列再下一城，預計本次的合作，能帶動整體專案申辦量逾20%以上的成長。

台灣之星今(25)日宣布，再度攜手國泰世華銀行，推出聯名刷卡金專案，同時也為「T-Select生活聯名」系列再下一城，將電信與金融服務合而為一，提供消費者一站式的便利選擇，新申辦/攜碼/續約台灣之星門號，將會直接回饋國泰世華信用卡刷卡金給消費者，最高回饋24,000元，不僅可以自由消費、折抵，且仍享國泰世華信用卡原有的權益回饋，還能同時享有上網、網內雙飽，網外/市話最高送1200分鐘的行動通訊服務，此外，本次申辦599元以上資費，還能在5G開台後享最高2年的5G體驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星引領數位科技的發展，致力發展身為電信業者的優勢，讓用戶在生活中的各種場域，都能因為有台灣之星的服務而更加簡單便利，在台灣儘管許多人對於金融商品不慎熟悉，但智慧型手機的使用卻很普遍，而身為行動通訊服務提供者，台灣之星掌握千億筆的大數據儲存在資料庫之中，而這也正是FinTech發展中不可或缺的元素，在未來，對於用戶而言，台灣之星會將有利的金融商品，精準推薦給最需要的人；對於銀行策略夥伴而言，更可透過我們資料庫，精準掌握授信風險，進而創造消費者、銀行、台灣之星三贏的局面，而今天台灣之星再度攜手長期策略結盟的夥伴國泰世華銀行，與他們共享行銷資源、合作風險標籤，推出市場期待的電信金融同捆商品，搶下商機，預計能帶動整體專案申辦量超過20%以上的成長。

有鑑於FinTech前景，台灣之星早在2018年之初，即陸續攜手國泰世華銀行、王道銀行、凱基銀行等金融業者進行策略聯盟，出手布局FinTech市場展開各項合作，共同推出多樣化電信、金融商品，包含超低利率貸款的選擇，而在未來，台灣之星將會進一步與金融業者展開更密集的實驗計畫與合作，用戶可望以手機門號作為身分認證的載具，同時也可與金融業者合作風險標籤完整化，作為信用審核進而申辦各項金融商品。

(時報資訊)