劉真紀念影片最後一幕瀟灑轉頭離去。（圖／容易文創提供）

劉真靈堂遺照曝光。（圖／容易文創 提供）

美麗的說再見 劉真紀念片曝光惹鼻酸

「國標女王」劉真不敵病魔，本月22日在北榮病逝，44年美麗的人生畫上句號，今(25日)容易文創公開劉真靈堂上播送的紀念影片，不僅有劉真熱舞時的美麗身影，也有她成為人母後和4歲女兒「霓霓」的悄悄話，最後一幕劉真的背影，更讓許多人不捨鼻酸。

辛龍老闆吳宗憲稍早出面宣布劉真後事相關事宜，透露劉真將於3月底羽化成仙，4月22日辦追思會，而劉真的靈堂照也曝光，可見愛跳舞的她穿著黑紗舞衣，單腳站立，在照片中雙手高舉，翩然起舞，靈堂也用劉真最愛的粉紅花束布置，浪漫典雅。

劉真的紀念影片也同步曝光，除了有她平時教舞的影片，其中有一段她拿著蛋糕，一臉幸福的表示自己跟愛女都喜歡吃蛋糕，為了疼女兒，自己辛苦工作後當然要買好吃的蛋糕回家，打算母女倆共享，片中也有昔日她上節目跟小S尬舞的橋段，逗趣橋段成絕響。

美麗大方的劉真在片中展現舞藝時，總流露出自信又開心的神情，片中最後一幕是劉真穿著著駝色風衣走在大街上，之後瀟灑轉身離去，留下最美的一刻向大眾告別，讓人看了相當遺憾不捨。

(中時電子報)