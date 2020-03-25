3個月稚鮭。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

鮭魚數量調查。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣櫻花鉤吻鮭在有勝溪的復育狀況 (雪霸處提供)

台灣櫻花鉤吻鮭在1992年雪霸國家公園管理處成立初期，數量僅200多尾、瀕臨滅絕，經過多年復育，雪霸處在108年度進行野外族群總數量調查，估算為1萬532尾，自有調查紀錄以來，唯一突破萬尾數量，創歷史新高。

雪霸處指出，去年底櫻花鉤吻鮭野外族群普查數量結果，七家灣溪及高山溪流域有5392尾；羅葉尾溪1126尾及有勝溪上游121尾；樂山溪136尾；合歡溪流域3757尾，以上流域族群穩定、不需要放流皆能夠自然繁衍。除了七家灣溪，已成功再建立3條鮭魚衛星族群溪流。

雪霸處利用4年時間完成「台灣櫻花鉤吻鮭完全養殖」，確保種源延續技術，再就地保育，推動七家灣溪河川復興運動，退壩還水於河，改善5座防砂壩；退耕還田於林，徵收8.1公頃私有菜地，植樹造林；並督促武陵農場轉型，耕作面積少於5公頃。

移地保育部份，放流國寶魚至歷史曾經存在溪流，並與鄰近泰雅部落合作成立巡守隊，從2000年至今已成立環山、南山、松茂及翠華共4支國寶魚巡守隊，讓鮭魚族群數量突破萬尾，生存棲地從1條河川增至4條，保育成效逐漸顯現。

雪霸處訂定未來3年保育目標，將在司界蘭溪及南湖溪復育鮭魚族群，吸取過去失敗經驗，調整鮭魚放流時間，由原本3月延後至8月份，放流體型也從5公分增至10公分，增加活存率；並在同一河川多點放流，每隔100公尺設一處放流點。

雪霸處表示，由於司界蘭溪與伊卡萬溪交會處的攔砂壩已自然破損，河床水位降低、深潭慢慢增加，有利於放流活存率。另將與太魯閣國家公園管理處循合歡溪成功模式，繼續於南湖溪共同尋找放流點，並以雪霸處放流、太魯閣處監測的合作模式持續進行。

(中時 )