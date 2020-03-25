北市信義區景莊敬路一棟社區大樓住戶違法開設日租套房，還提供給居家檢疫者當作檢疫所，讓市議員秦慧珠憂心，日租套房未列管也無防疫配套措施，恐成為社區防疫漏洞，北市觀傳局回應，會請民政人員及警方協助通報，由觀傳局協助居家檢疫旅客入住合法的防疫旅館。

秦慧珠指出，日前接獲信義區景新里民眾陳情表示，莊敬路197巷內住家社區大樓4樓開設違法日租套房，里長到場訪查才赫然發現，日租套房竟出租做為居家檢疫處所，讓大樓住戶人心惶惶。

社區民眾表示，住戶並非歧視居家檢疫者，但因社區沒有保全及清潔人員，事前不知道有居家檢疫者入住大樓，居家檢疫者進入社區搭乘電梯後，大門門把、電梯按鍵均未消毒，若居家檢疫者確診，擔心可能發生社區感染。

秦慧珠說，防疫旅館有相關嚴謹防疫措施，日租套房卻沒有相關防疫配套，不僅居民恐慌，也可能成為防疫破口，市府應加強社區公共設施包括大門、電梯按鍵等消毒，並加強取締，避免日租套房成為社區防疫漏洞。

觀傳局表示，市府接獲民眾檢舉日租套房皆會積極取締、開罰，最高可裁罰50萬元，今年截至2月底已稽查疑似日租套房業者100次，裁處18件，裁罰金額252萬元。

觀傳局坦言，日租套房取締不易，須掌握業者網路招租或相關契約等事證，目前正調查該社區日租套房違法事證，後續也請民政局轉知北市各區里幹事，注意居家檢疫旅客情況，並由警察協助處理涉外案件，如發現居家檢疫旅客入住疑似非法日租，立即通報觀傳局，將旅客移置防疫旅館入住。

(中時 )