滯留湖北的彰化鄰長夫妻，10日搭乘第2批武漢包機，在林口檢疫所完成居家檢疫14天後，25日返回溪湖鎮，吃了麻油麵線眼淚掉下來。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

滯留湖北的彰化鄰長夫妻，10日搭乘第2批武漢包機，在林口檢疫所完成居家檢疫14天後，25日返回溪湖鎮，看到迎接他們的84歲老母親，眼淚流下來，想起歷經了大陸封城，瀰漫死亡恐懼，吃到了麻油麵線、雞蛋，就是這個台灣的味道，讓人感動得笑淚交織。

鄰長夫妻回鄉，喊一句「媽嗎，我回來了」，84老媽媽放下心中大石，里長在何炳樺、理事長及親友早就在鄰長家中等候，替媳婦跟兒子要回家，並準備2碗「芙蓉繡球花艾草水」洗淨，紅包壓驚。

媳婦吳茗嫁到台灣10年，說婆婆把她當女兒，因大陸爸爸病危，和擔任鄰長先生去湖北探視，沒想到遇到史上最恐怕肺炎，有家歸不得，天天想回家，天天怕染病，還好台灣安排包機，在林口檢疫所住14天，安心地回家有種劫後餘生的感動，更懂得珍惜、生命的一切、一切。

「台灣真好！」吳茗特別謝謝婆婆照顧3個分別就讀高中、國中及剛滿周歲的小女兒，返家時2個大的上學，剛滿1歲小女兒伸手要抱媽媽，內心好激動，「我真是世界上最幸福的媽媽」女兒依偎著爸媽，不到30分鐘就安穩的睡著了。

「感謝台灣伸出手臂，讓我們有家可回，家人團圓」鄰長夫妻說，要感謝太多、太多了，謝謝媒體報導；立委、縣長、鎮長和里長等每一位鄉親，期盼疫情趕快結束。

(中時 )